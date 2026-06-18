こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。恥ずかしながら、豆苗って、料理を仕事にするまでそんなに手にとったことがない野菜だったのですが、安くて栄養もあって、料理に彩りとして添えるのにも便利な野菜なんですよね。根元を切って食べた後に、根を水に浸しておいたら再び芽が伸びてきて食べられるというのもおトクな感じ。ただ、そのままサラダや炒めものに……と意外と使い方がワンパターンになりがち。生だと少し青っぽさ