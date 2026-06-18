めんつゆが味の決め手『カレーマヨマカロニサラダ』豆苗のシャキシャキ感がアクセントに

こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。

恥ずかしながら、豆苗って、料理を仕事にするまでそんなに手にとったことがない野菜だったのですが、安くて栄養もあって、料理に彩りとして添えるのにも便利な野菜なんですよね。



根元を切って食べた後に、根を水に浸しておいたら再び芽が伸びてきて食べられるというのもおトクな感じ。



ただ、そのままサラダや炒めものに……と意外と使い方がワンパターンになりがち。生だと少し青っぽさが気になる場合もあります。

そんなときにおすすめなのが、サラダマカロニと合わせるこの一品です。

味つけは、マヨネーズをベースに、カレー粉、そしてめんつゆ。カレー粉だけだと少し粉っぽく単調になりやすいのですが、めんつゆを少し加えることでうまみと甘みがプラスされ、ぐっとまとまりのある味になるのです。

豆苗のシャキシャキ感、ちくわのうまみ、マカロニの食べごたえが一度に楽しめるので、副菜としてはもちろん、軽めのランチにもおすすめですよ。

『豆苗のカレーマヨめんつゆマカロニサラダ』のレシピ

材料（2〜3人分）

サラダマカロニ 80g

豆苗 1/2袋

ちくわ 2本

〈A〉

カレー粉 小さじ1

めんつゆ（4倍濃縮） 小さじ2

こしょう 少々

マヨネーズ 大さじ4

水 1L

塩 小さじ1

作り方

1.鍋に水1Lと塩を入れて沸騰させ、マカロニを加えてパッケージの表示時間どおりゆでる。流水でさましたあと、ペーパータオルで水けを拭く。

水分が残ると味がぼやけてしまうので、ざるを振ってしっかり水けをきり、拭きましょう。時間があれば熱いまま平たいバットに広げて冷蔵庫でさましてもOK。

2.豆苗は長さを半分に切る。ちくわは縦半分に切り、幅7〜8mmに切る。

食材の大きさ、長さをざっくりでいいのでそろえておくと味のなじみがよく、おいしく仕上がります。

3.ボールに〈A〉を混ぜ合わせたら、1のマカロニ、2の豆苗、ちくわを加えてあえる。

保存期間の目安

作りおきもOK。

清潔な保存容器に入れて冷蔵庫で保存し、3日以内に食べきってください。

ちくわがないときはかにかまなどで作ってもおいしいですよ。

少量のめんつゆが全体の味をまとめてくれるので、カレー風味とともにどこか親しみやすい味わいに仕上がります。豆苗のシャキッとした食感、ちくわのうまみ、カレーのスパイシーな風味が絶妙に合わさって、ついつい手が止まらなくなるおいしさです。

あと一品欲しいときにもぴったりなので、ぜひ作ってみてくださいね。

ジョーさん。

料理研究家。世界に一つでも多くの幸せな食卓を作り出すをミッションに活動する。

WEBで“バズる”レシピを得意とし、Xフォロワー数は約40万、Instagramは8.5万。『めんどうなことしないうまさ極みレシピ』（KADOKAWA）など、レシピ本を5冊上梓。

2021年に法人化した、レシピ動画制作、フードスタイリング、撮影、記事執筆などをワンストップで行う、食に特化した制作会社を運営している。

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