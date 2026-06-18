モデルでタレントのローラが6月18日にInstagramを更新。自身が手掛けるファッションブランド『StudioR330』を、7月末にて終了すると発表した。【写真】「根性が凄い」今年も露出が多い、ローラの最新“田植えファッション”ローラのブランド『StudioR330』が終了ローラといえば数々のバラエティに出演し人気絶頂の中、2015年に突如拠点を米・ロサンゼルスへ移し、以来約10年間をロスで過ごしてきた。『StudioR330』はそんなロ