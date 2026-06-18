１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１７．６０ポイント（０．４３％）安の４０９０．４８ポイントと反落している。投資家の慎重スタンスが再び強まる流れ。米利上げ観測が嫌気されたほか、中国の景気不安も改めて売り材料視されている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、予想通り現行の金利水準（３．５〜３．７５％）を維持することを決定したが