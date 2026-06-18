レンジで加熱したえのきに、かにかまとねぎマヨを合わせて手軽なサラダに。えのきのつるりとした食感とかにかまのうまみが相性抜群です。なじみの材料であっという間に作れて、もう一品にも重宝します。『えのきとかにかまのねぎマヨサラダ』のレシピ材料（2人分）えのきだけ……大1袋（約150g） かに風味かまぼこ（フレークタイプ）……40g ねぎ……1/4本（約20g） 〈A〉レモン汁……小さじ1 マヨネーズ……大さじ1 塩……ひ