デジタルガジェットの購入時に悩ましいのが買い替え問題だ。高く売れるうちに買い替えるか、愛着のあるモデルを長く使い続けるか⋯。買い替えるときは手軽さか、高額さか、優先順位を決めて動きたい。＊＊＊■下取りの手軽さを選ぶか、高額買取を狙うかがキモスマホやデジカメなど、進化が早いデジタルガジェットは、数年で買い替えることが多い。悩ましいのが、元の製品をどうするかだ。買い替えの資金にするなら、