千趣会の通販事業「ベルメゾン」オリジナルのディズニーグッズ専門店『Disney Fantasy Shop by Belle Maison（ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン）』そんな「ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン」のポップアップショップが、天王寺ミオ本館6階ミオラボに期間限定でオープン！関西エリアへのポップアップ出店は、2022年以来4年ぶりとなります。 天王寺ミオ「ディズニー ファンタジー ショップ