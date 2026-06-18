千趣会の通販事業「ベルメゾン」オリジナルのディズニーグッズ専門店『Disney Fantasy Shop by Belle Maison（ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン）』

そんな「ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン」のポップアップショップが、天王寺ミオ本館6階ミオラボに期間限定でオープン！

関西エリアへのポップアップ出店は、2022年以来4年ぶりとなります。

天王寺ミオ「ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン」ポップアップショップ

店舗名称：Disney Fantasy Shop by Belle Maison（ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン）

開催期間：2026年6月19日（金）〜7月9日（木）

出店場所：天王寺ミオ 本館6階ミオラボ（イベント広場）〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39

営業時間：10:30〜20:30 ※館の営業時間に準ずる

「ベルメゾン」オリジナルのディズニーグッズ専門店『Disney Fantasy Shop by Belle Maison（ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン）』

今回の天王寺ミオのポップアップショップでは、6月26日に「スティッチ」の日を迎える『リロ＆スティッチ』のグッズや、劇場公開以降、世界中で大ヒットを記録した映画『ズートピア２』のグッズなど、人気キャラクターのグッズを中心にラインナップ☆

併せて、ミニポーチやスリッパなどディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン東京駅店・グランデュオ蒲田店における人気グッズのほか、普段は東京店舗限定販売の、JR東京駅丸の内駅舎デザインの雑貨やお菓子なども販売されます。

また出店期間後半の6月30日からは、7月3日に劇場公開されるシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』をモチーフにした「ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン」でしか購入できないオリジナルグッズも登場します！

購入特典

天王寺ミオのポップアップショップの出店期間、うれしい購入特典も！

第1弾と第2弾にわかれています。

第1弾「オリジナルのマルチケース」3柄セット

© Disney

© Disney / Pixar

対象期間：2026年6月19日〜6月29日

期間中、ポップアップショップのグッズを税込み3,000円以上購入された方に、オリジナルのマルチケース3柄セットをプレゼント☆

「ミッキーモチーフ」のおしゃれな総柄デザイン、ポップなタッチで描かれた『トイ・ストーリー』デザイン、お花のアートがあしらわれた「ティンカー・ベル」デザインの3柄がセットになっています。

※先着順。なくなり次第終了

第2弾『トイ・ストーリー』ポストカード

© Disney / Pixar

対象期間：2026年6月30日〜7月9日

期間中、対象の『トイ・ストーリー』グッズを税込み3,000円以上購入された方にプレゼントされる、『トイ・ストーリー』デザインのポストカード。

ポストカードには「ウッディ」「ジェシー」「レックス」「ボー・ピープ」「フォーキー」「バズ・ライトイヤー」「ハム」「スリンキー・ドッグ」がずらりと横にならんだ特別感たっぷりなアートが描かれています。

※先着順。なくなり次第終了

取扱いグッズ例

天王寺ミオの「ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン」ポップアップショップにて販売されるグッズの一部を紹介。

「スティッチ」や『ズートピア２』「トイ・ストーリー」シリーズのタオルハンカチや缶バッジ、巾着などが販売されます。

※実際の店頭価格と異なる場合があります

※数に限りがあるため、売り切れの場合もあります

タオルハンカチ2枚セット 『リロ＆スティッチ』

© Disney

価格：各1,590円（税込）

『リロ＆スティッチ』に登場する「スティッチ」と「スクランプ」がそれぞれにデザインされたタオルハンカチセット。

背面にはストライプ柄が施され、かわいらしいタッチのロゴネームも！

アクリルミラー 『リロ＆スティッチ』

© Disney

価格：1,190円（税込）

コロンと丸い「スティッチ」デザインのアクリルミラー。

ビーチでくつろいでいる「スティッチ」の姿にほっこりと癒やされます☆

シーンマグネット 『ズートピア２』

© Disney

価格：各880円（税込）

『ズートピア2』の印象的な劇中のワンシーンが描かれたマグネット。

映画のフィルム風のデザインがファン心をくすぐります。

スタンド缶バッジ 『ズートピア２』

© Disney

価格：各880円（税込）

『ズートピア２』に登場する「ニック・ワイルド」の姿がデザインされたスタンド缶バッジ。

バッグなどにつけるのはもちろん、スタンドさせることができるので、お部屋の中で飾って楽しめます！

コンフォートメッシュスリッパ（選べるキャラクター）

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：1,790円（税込）

クッション性があって履き心地抜群のスリッパも登場！

デザインの種類が豊富なので、家族みんなでお気に入りのキャラクターを選ぶこともできます。

トートバッグ「ミッキー&フレンズ」

© Disney

価格：2,790円（税込）

普段は東京店舗限定で販売されている「ミッキー＆フレンズ」のトートバッグ。

「ミッキーマウス」たちの後ろには、JR東京駅丸の内駅舎がデザインされています☆

プリント巾着 『トイ・ストーリー５』

© Disney / Pixar

価格：1,790円（税込）

発売日：2026年6月30日〜

『トイ・ストーリー5』からは、プリント巾着も登場。

人気キャラクターたちがデザインされたポップでキュートな巾着です。

フレークアクリルキーホルダー 『トイ・ストーリー５』

© Disney / Pixar

価格：2,290円（税込）

発売日：2026年6月30日〜

『トイ・ストーリー5』の新キャラクター「リリーパッド」のフレークアクリルキーホルダー。

「リリーパッド」の中で「ウッディ」たちのフレークがシャカシャカと動く、ユニークなキーホルダーです。

普段は東京店舗でしか購入できないグッズも登場する、マルチケースやポストカードの特典もうれしいポップアップストア。

天王寺ミオに2026年6月19日から期間限定でオープンする、「ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン」のポップアップショップの紹介でした☆

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