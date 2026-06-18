Upgrade Your Communication Skills 英語でビジネスをするときには、英語力に加えて交渉したり信頼を築いたりするスキルも必要です。 「ラジオビジネス英語」では、このようなコミュニケーションスキルを高めるコツや表現を「Upgrade Your Communication Skills」というコーナーで紹介しています。 今回は「ラジオビジネス英語」7月号より、建設的に意見を伝えるヒント、表現をお届けします。執筆者 柴田真