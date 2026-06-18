新型「パジェロ」と、その兄弟モデルの復活が予告された三菱自動車は、2026年5月29日の「2030年に向けた新中長期ビジョン」において、新型「パジェロ」の導入と、そのシリーズ化を予告しました。日本市場におけるパジェロは、約7年ぶりの復活となります。パジェロの復活とシリーズ化を告知する三菱自動車のリリースには、過去の「パジェロミニ」や「パジェロジュニア」、「パジェロイオ」の存在も記載されており、それらのモデ