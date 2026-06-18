俳優の横浜流星（２９）が１７日、東京・表参道ヒルズで行われたメーキャップブランド「シュウウエムラ」の新店舗「ｓｈｕ：ＡＲＴｓｔａｇｅ」のオープニングイベントに登場した。同ブランド１号店は表参道で「レガシーを受け継ぐ」新店舗。「先輩たちから受け継いだもの」を聞かれた横浜は「背中を見て勝手に受け継ぎたい思いが年々強くなっている。プロデュース業にも挑戦して、少しでも映画業界に貢献できれば」と表情を