漫才とコントの“二刀流”日本一を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』(決勝＝日本テレビ・読売テレビ系、7月20日19:00〜)のファイナリスト発表会見が17日、都内のスタジオで行われ、それぞれが優勝したらやりたいことを語った。ダンビラムーチョの大原優一第2回大会となる今回は、昨年より1組多い2,896組がエントリー。16日・17日の2日間にわたって行われた準決勝