セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」の新商品「お店で焼いたジュワッと塩パン」を6月16日から、順次発売しています。【画像】知らなかった…こんなに種類あるの？「セブンカフェ ベーカリー」のおいしそうなパンシリーズを一挙、公開！新商品は、ふんわりとした生地に発酵バター入りマーガリンを巻き込んで焼き上げていて、絶妙な塩味が味