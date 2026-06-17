FIFAワールドカップ2026。その盛り上がりは、信州にも広がっています。長野県軽井沢町の神社では、日本代表にゆかりのあるお守りや御朱印を求め、連日、大勢の参拝者が訪れています。サッカーボールの上に立つ、3本足の鳥。日本神話に登場する「八咫烏（やたがらす）」です。勝利へ導く象徴として知られ、日本代表のエンブレムのモチーフにもなっています。軽井沢町の熊野皇大神社では境内に「八咫烏（や