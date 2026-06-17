OpenAIやAnthropicなどのAI企業はAIモデルを製品化する前に社内で安全リスクの分析を行っています。新たに、OpenAIが安全リスクの高精度な分析手法を発表しました。Predicting model behavior before release by simulating deployment | OpenAIhttps://openai.com/index/deployment-simulation/多くのAI企業はAIモデルに「サイバー攻撃のためのコード生成」や「生物兵器の作り方の解説」といった危険な応答を出力しないようにする