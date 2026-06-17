ASUS JAPAN株式会社は、法人向けPCの新ラインナップとして、フラッグシップモデル『ASUS ExpertBook Ultra（B9406CAA）』をはじめ、ExpertBook BシリーズおよびPシリーズ、Chromebookの新製品を発表した。 （関連：【画像】アンバサダーに綾野剛を起用） 『ASUS ExpertBook Ultra』は、「The Flagship of The Industry. Period. ビジネスの頂点を、次の次元へ。」をコンセプトに掲げるプレミアムビジネス