アンバサダーに綾野剛を起用　ASUSが法人向けPC新ラインナップとフラッグシップ『ASUS ExpertBook Ultra』発表

ASUS JAPAN株式会社は、法人向けPCの新ラインナップとして、フラッグシップモデル『ASUS ExpertBook Ultra（B9406CAA）』をはじめ、ExpertBook BシリーズおよびPシリーズ、Chromebookの新製品を発表した。

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『ASUS ExpertBook Ultra』は、「The Flagship of The Industry. Period. ビジネスの頂点を、次の次元へ。」をコンセプトに掲げるプレミアムビジネスノートPC。最軽量モデル約990gの軽量ボディと、最大50W TDPのCPUによる高い処理性能を両立している。各シリーズでは最新のインテル Core Ultraプロセッサー、およびAMD Ryzen AIプロセッサー搭載モデルを拡充し、生産性、堅牢性、セキュリティを強化した。発売は6月17日より順次開始され、一部モデルは6月下旬以降の発売を予定している。

あわせて、ASUS ExpertBookシリーズのアンバサダーとして俳優の綾野剛が起用されたことも発表された。『ASUS ExpertBook Ultra（B9406CAA）』は、マグネシウムとアルミニウム素材を採用したオールメタル筐体で、最薄部10.9mmのスリムなデザインを実現。ナノセラミックテクノロジーにより硬度9Hの耐久性を備える。プロセッサーには最大50TOPSのNPUを備えたインテル Core Ultra X7プロセッサー、またはインテル Core Ultra 7／5プロセッサーを搭載し、CPU・GPU・NPUの統合により日常業務からAI処理までスムーズに対応する。AIアクセラレーションとExpertCool Proの放熱制御により、最大50W TDPのパフォーマンスを発揮する。

ディスプレイは2種類を用意。モーングレーのモデル（型番：B9406CAA-TH1027X／B9406CAA-TH1079X）は3Kタンデム有機ELディスプレイを搭載し、最大1400ニトのHDRピーク輝度に対応する。有機ELパネルを2層重ねたタンデム構造により、通常の有機ELディスプレイと比べて約3倍の明るさと高い耐久性を実現するとともに、消費電力を最大40%削減する。映り込みを最大80%低減し、コントラストを最大5倍向上させ、120Hz表示とタッチ操作にも対応する。

一方、ジェットフォグのモデル（型番：B9406CAA-TG1028X／B9406CAA-TG0994X）は3Kフレキシブル有機ELディスプレイを搭載。プラスチックディスプレイの採用により、ガラス素材と比べて軽量で割れにくく、持ち運び用途に適する。最大450ニトの輝度、120Hzの高リフレッシュレート、タッチ操作に対応し、Corning Gorilla Glass VictusとCorning Gorilla Matteによって映り込みを抑えた作業環境を提供する。

キーボードはエルゴノミクス設計のバックライトキーボードを採用し、すべてのキーにエキシマUV効果コーティングを施すことで、なめらかな触感と耐久性を両立。ガラス製ハプティックタッチパッドは全面クリックに対応する。

冷却システム「ASUS ExpertCool Pro」は、デュアルファンと背面3つの排気口、0.1mmの高密度ヒートシンクにより、CPUとSSDを効率的に冷却する。97枚の液晶ポリマーファンブレードと0.1mmの高強度アルミニウム製冷却フィンにより、同じスペースで冷却面積を14%拡大しつつ静音性も確保している。

オーディオ面では6つのスピーカーを搭載。デュアルマグネティックウーファーと専用ツイーターを組み合わせ、Dolby Atmos認証によるサウンドを実現する。立体音響とAIノイズキャンセリングにより、ビデオ会議でも相手の声をクリアに聞き取ることができる。

セキュリティ機能「ASUS ExpertGuardian」では、BIOS自動復旧機能やTPM 2.0、生体認証により多層的な保護を提供。米国軍事規格のMIL-STD-810Hに準拠したテストと、ASUS独自の品質テストもクリアしている。さらに、落下や水没、災害、コンピュータウイルスによる故障まで対応する「ASUSのあんしん保証」サービスにも対応する。

『ASUS ExpertBook Ultra』以外にも、ExpertBook BシリーズおよびPシリーズの法人向けノートPC、デスクトップPCやAiO（液晶一体型PC）のExpertCenterシリーズ、Chromebookなど、さまざまなビジネスニーズに対応する新製品が発表された。ExpertBook PシリーズはASUS Storeでの購入に対応し、ExpertBook Bシリーズは販売代理店およびASUS法人窓口を通じた導入に対応する。

■製品情報『ASUS ExpertBook Ultra（B9406CAA）』メーカー：ASUS JAPAN株式会社発売日：6月17日より順次発売（一部モデルは6月下旬以降）カラー：モーングレー、ジェットフォグ主な仕様：インテル Core Ultra X7／Core Ultra 7／Core Ultra 5プロセッサー、3Kタンデム有機ELまたは3Kフレキシブル有機ELディスプレイ（120Hz／タッチ対応）、最軽量モデル約990g、最薄部10.9mm、最大50W TDP、6スピーカー（Dolby Atmos認証）、MIL-STD-810H準拠

（文＝リアルサウンド編集部）