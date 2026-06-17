セガ フェイブから「名探偵コナンふわぷちデフォルメフィギュア赤井秀一」が登場。フェイスパーツを入れ替えて表情の変化を楽しめる「赤井秀一」のデフォルメフィギュアです！ セガ フェイブ「名探偵コナンふわぷちデフォルメフィギュア赤井秀一」 価格：3,080円（税込）予約受付期間：026年6月16日11:00〜7月22日23:59お届け予定：2027年1月サイズ：全高約8cm対象年齢：15歳以上発売元：株式会社セガ