ロシアの最も緊密な同盟国であるベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領に対し、過去の「厳しい発言」を公開の場で謝罪した。両国首脳の間ではここ数カ月、軍事的威嚇とも受け取れる応酬が続いており、今回の発言は異例の「軌道修正」として注目を集めている。ルカシェンコ氏は、中東メディア「アルアラビーヤ」とのインタビューで、「もしウォロディミル・オレクサン