本日6月17日（水）、『昭和の名曲』シリーズの最新作が3時間スペシャルで放送される。今回のテーマは「人生で最も聴いた夏うた」。60年代、70年代、80年代――昭和の夏を彩り、人々の記憶に深く刻まれてきた名曲の数々を、番組独自のアンケートをもとに年代別ランキング形式で発表していく。司会は高橋英樹＆大下容子アナウンサーのおなじみコンビが担当。スタジオにはこの夏話題の新ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』に