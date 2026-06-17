山口百恵、中森明菜、西城秀樹…60年代・70年代・80年代の“夏うたランキング”発表！

本日6月17日（水）、『昭和の名曲』シリーズの最新作が3時間スペシャルで放送される。

今回のテーマは「人生で最も聴いた夏うた」。60年代、70年代、80年代――昭和の夏を彩り、人々の記憶に深く刻まれてきた名曲の数々を、番組独自のアンケートをもとに年代別ランキング形式で発表していく。

司会は高橋英樹＆大下容子アナウンサーのおなじみコンビが担当。

スタジオにはこの夏話題の新ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』に出演する船越英一郎、実は昭和歌謡好きという俳優・檀れい、さらにアンミカ、IKKO、ビビる大木ら豪華ゲストが集結する。

◆60年代、70年代、80年代の夏うたランキング！

今回紹介するのは、それぞれの時代を彩り、人々の胸を熱くしてきた珠玉の“夏うた”たち。昭和を代表する名曲の数々が登場する。

60年代・70年代・80年代…それぞれの夏うたランキングには一体どんな楽曲が選ばれているのか？

スタジオでは、ゲストたちがそれぞれの思い出とともにお気に入りの夏うたも紹介。あの頃の思い出を語り合いつつ、ランキングを見届ける。

船越は自身の幼少期である60年代のランキングを見て「全部口ずさめましたよ」と明かすと、昭和の頃はヒット曲が街中の至るところで流れていたと当時の空気感を懐かしむ。

そんな船越の小学生時代の写真を番組が入手。実はその写真には、高橋との“とある縁”が隠されていた…？

さらにランキングを見ていくと、高橋と船越があるアーティストの映像に揃って反応。実はドラマでの共演経験があるそうで…はたしてそのアーティストとは？

一方、檀にも幼少期の思い出を聞いてみると、今のイメージとはかけ離れた思い出が明らかに。

◆昭和スターたちの貴重映像にスタジオ熱狂！

ランキング発表の大きな見どころとなるのが、昭和歌謡史を彩ったスターたちの貴重な歌唱映像だ。

山口百恵、中森明菜、西城秀樹、郷ひろみ、キャンディーズ、杉山清貴、そして夏の定番曲でおなじみのTUBEなど、時代を超えて愛され続けるアーティストたちの名曲がお宝映像とともに続々登場する。

なかでも今回は、山口百恵の夏の名曲『ひと夏の経験』と、船越イチ押しの名曲『イミテイション・ゴールド』を貴重映像でお届けする。

さらに、番組恒例のイントロクイズも。今回も昭和歌謡好きのゲストたちを悩ませる難問が登場する。

なかでも船越に出題されたある曲は、これまで数々の正解を出してきたアンミカでさえ「これ難しいです…！」とこぼすほど。

はたして船越は正解できるのか？ そして、その名曲とは？

番組を盛り上げるスペシャルステージには、今話題の昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIが登場。昭和歌謡の魅力を現代によみがえらせる彼らが、今回は“夏うたメドレー”を披露する。

弘田三枝子の『ヴァケーション』、安西マリアの『涙の太陽』など、昭和の夏を感じさせる名曲ぞろいのセットリストにスタジオの熱気は最高潮だ。