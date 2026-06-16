大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は、阿部裕太ヘッドコーチ（44）、難波尭弘（28）、新貴裕（34）、楠本岳（24）、馬渡拓巳（23）、重藤トビアス赳（25）、山田大貴（24）と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 阿部ヘッドコーチは、2019年に選手兼コーチとして在籍していた東レアローズ（現・東レアロー