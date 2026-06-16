大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は、阿部裕太ヘッドコーチ（44）、難波尭弘（28）、新貴裕（34）、楠本岳（24）、馬渡拓巳（23）、重藤トビアス赳（25）、山田大貴（24）と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

阿部ヘッドコーチは、2019年に選手兼コーチとして在籍していた東レアローズ（現・東レアローズ静岡）で現役を終えると、その後は同チームのコーチに専任。2024年に同チームの監督に就任し、就任2年目となる2025-26シーズンは、SVリーグ男子のレギュラーシーズン（RS）を13勝31敗の8位で終え、チャンピオンシップ進出を逃していた。

難波は三重県出身のミドルブロッカーで、天理大学を卒業後の2021年に東レアローズへ入団した。在籍5季目となる2025-26シーズンはSVリーグ男子のRS30試合でベンチ入りし、34得点を挙げた。また、2022年には日本代表としてAVCカップに出場した。

新は石川県出身のセッターで、明治大学を卒業後は富士通カワサキレッドスピリッツやパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）でプレー。2024-25シーズンは大阪Ｂから東レ静岡へレンタル移籍していたが、2025-26シーズンから正式に東レ静岡へ加入した。同シーズンは多くの試合に出場し、チームの正セッターとして活躍。また、2022年に日本代表へ初選出を果たしている。

楠本は大阪府出身のアウトサイドヒッターで、天理大学を卒業後の2025年に東レ静岡へ入団した。ルーキーイヤーとなる2025-26シーズンは、手の手術を行ったことにより出場機会を減らしたものの、SVリーグ男子のRS29試合でベンチ入りし、68得点を獲得した。

馬渡は鹿児島県出身のアウトサイドヒッターで、福岡大学在学中の2025年に東レ静岡への加入内定が発表された。2025-26シーズンの途中でチームへ合流し、SVリーグ男子ではRS13試合でベンチ入りを果たした。

重藤は神奈川県出身のアウトサイドヒッターで、早稲田大学を卒業後の2023年に東レアローズへ入団。在籍2季目となる2024-25シーズンにはチームのキャプテンを務めた。2025-26シーズンはSVリーグ男子のRS42試合でベンチ入りし、343得点を挙げた。

山田は静岡県出身のアウトサイドヒッターで、早稲田大学を卒業後の2024年に東レ静岡へ入団。在籍2季目となる2025-26シーズンはSVリーグ男子のRS40試合でベンチ入りし、370得点を獲得した。また、2025年より日本代表へ選出されている。

阿部ヘッドコーチと6選手はクラブを通してコメントしている。

■阿部裕太ヘッドコーチ

「いつも東レアローズ静岡へ多大なるご支援・ご声援をありがとうございます。2026-27シーズンも東レアローズ静岡で指揮を執らせていただくことになりました。HCとして3シーズン目となりますが、今季こそは応援していただいている皆さんと共に喜び合える結果を残せるよう全力で戦います。そしてバレーボールの魅力を伝えるために、コート上の姿で多くの感動を生み出せるよう、心を込めて最後まで戦い抜きます。今シーズンも東レアローズ静岡の応援をよろしくお願いします」

■難波尭弘

「内定から7年目のシーズンになります！チームのスタッフや選手は変わりますが東レアローズ静岡は東レアローズ静岡です！今年も自分らしく頑張ります！応援よろしくお願いします！」

■新貴裕

「いつもたくさんの応援をありがとうございます！2026-27シーズンもこのチームで戦えることを非常に嬉しく思います。昨シーズンの反省を踏まえ、より良い2026-27シーズンにしていきます。精一杯頑張ります！！応援よろしくお願いします！！」

■楠本岳

「2026-27シーズンも東レアローズ静岡でプレーできることを大変嬉しく思います。応援してくださっている皆様の期待に応えられるよう全力でプレーします。今シーズンもたくさんのご声援よろしくお願いいたします」

■馬渡拓巳

「2026-27シーズンを東レアローズ静岡でプレーできることを大変嬉しく思います。今シーズンが1年目のシーズンということで、若さを活かし元気よくバレーボールを楽しんでいきたいと思います。ファンの方やパートナーの皆様の期待に恥じぬ結果をお届けできるように頑張りたいと思います。今シーズンよろしくお願いします」

■重藤トビアス赳

「今シーズン東レアローズ静岡でプレーできることを嬉しく思います。ファン・パートナーの方々の期待に応えられるよう、日々全力で取り組んでいきます。チャンピオンシップ進出を果たせるようチーム一丸となって戦い、怪我なくシーズンを駆け抜けたいと思います。応援よろしくお願いします」

■山田大貴

「今シーズンも皆さんと共に戦えることを嬉しく思います。皆さんと共に良い景色を見られるよう頑張りますので応援のほどよろしくお願いします！」