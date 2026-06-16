NTTドコモは、「爆アゲ セレクション」の対象サービスである「Nintendo Switch Online」の利用料金を、7月1日から改定する。今回の改定は、任天堂によるサービス提供価格の変更に伴うもの。

「爆アゲ セレクション」は、対象サービスの月額料金の最大20％相当をdポイントで還元するサービス。値上げに伴い、「Nintendo Switch Online」の還元ポイントについても増額される。

20％還元される料金プランは「ドコモ MAX」と「ドコモ ポイ活 MAX」で、10％還元の対象は「ドコモ ポイ活 20」や「ahamo」「eximo」「ギガホ」。

なお、値上げは7月1日以降の購入時から適用される。すでに購入済みで、利用期間がまたがる場合の追加請求は発生しない。

Nintendo Switch Onlineの販売価格とポイント還元率 個人プラン1カ月 価格 20％還元ポイント 10％還元ポイント 改定前（～6月30日） 306円 55pt 27pt 改定後（7月1日～） 400円 72pt 36pt 個人プラン3カ月 価格 20％還元ポイント 10％還元ポイント 改定前（～6月30日） 815円 148pt 74pt 改定後（7月1日～） 1000円 182pt 91pt 個人プラン12カ月 価格 20％還元ポイント 10％還元ポイント 改定前（～6月30日） 2400円 436pt 218pt 改定後（7月1日～） 3000円 546pt 273pt 追加パック個人プラン12カ月 価格 20％還元ポイント 10％還元ポイント 改定前（～6月30日） 4900円 891pt 445pt 改定後（7月1日～） 5900円 1073pt 536pt