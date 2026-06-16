大分市の中学校で16日、弁論大会が行われ、生徒が普段の生活での体験を交えながら平和の尊さを訴えました。 【写真を見る】中学生の平和弁論大会戦争や紛争と重ね、対話の大切さを訴える この弁論大会は、平和について考えるきっかけにしてもらおうと、大分市教育委員会が毎年この時期に開催しています。 16日は、中学生の部が坂ノ市中学校で開催され、各学校の代表となった9人が演台に立ちました。このうち、戸次中学校3年の