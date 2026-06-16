マウスコンピューターは6月16日、小学6年生とその保護者を対象とした体験型イベント「親子パソコン組み立て教室」を、長野県飯山市の飯山工場で開催すると発表した。開催日程は8月14日（金）・15日（土）の2日間。参加申し込みは6月30日まで受け付けている。2026年度「親子パソコン組み立て教室」今回で14回目の開催となるこのイベントは、親子でパソコン部品の学習と組み立てを行い、ものづくりの楽しさやパソコンへの理解を深め