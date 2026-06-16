【モデルプレス＝2026/06/16】夏木マリが6月15日、自身のInstagramを更新。過去ショットを公開した。【写真】74歳ベテラン女優「オーラがすごい」53年前の過去ステージショット◆夏木マリ、過去ショット公開夏木は「夏に決まりとなって50と3年！まだ期待に応えようとしている」と夏木マリとしてデビューして53年を迎えることをコメント。頭に大きな花のヘアアクセサリーをつけ白いドレスをみにまとい、マイクを手にしている過去の