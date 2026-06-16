夏木マリ「夏に決まりとなって50と3年」過去のステージショットに反響「美しさ変わらない」「オーラがすごい」
【モデルプレス＝2026/06/16】夏木マリが6月15日、自身のInstagramを更新。過去ショットを公開した。
【写真】74歳ベテラン女優「オーラがすごい」53年前の過去ステージショット
夏木は「夏に決まりとなって50と3年！まだ期待に応えようとしている」と夏木マリとしてデビューして53年を迎えることをコメント。頭に大きな花のヘアアクセサリーをつけ白いドレスをみにまとい、マイクを手にしている過去のステージショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「美しい」「かっこよくて素敵」「美しさ変わらない」「妖艶で綺麗」「オーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】74歳ベテラン女優「オーラがすごい」53年前の過去ステージショット
◆夏木マリ、過去ショット公開
夏木は「夏に決まりとなって50と3年！まだ期待に応えようとしている」と夏木マリとしてデビューして53年を迎えることをコメント。頭に大きな花のヘアアクセサリーをつけ白いドレスをみにまとい、マイクを手にしている過去のステージショットを公開した。
◆夏木マリの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しい」「かっこよくて素敵」「美しさ変わらない」「妖艶で綺麗」「オーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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