大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」は6月16日より、毎年好評のうなぎと鱧のフェアが土用の丑の日に向けてひと足早く開催される。今回の主役は、一度も蒸さずに生のうなぎを火で焼き上げることで旨みを逃さず、外はパリッと香ばしく、中はふっくらとした食感を味わえる主に関西地方で親しまれている伝統的な焼き方の地焼きうなぎとのことだ。うなぎと鱧のフェア○地焼きうなぎを贅沢に味わうメニュー今回のフェアでは、こだわりの地焼