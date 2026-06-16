東京都は6月12日、「害虫!お助け本舗」と表示したホームページで集客し、害虫駆除等を勧誘していた「エイト」に対し、特定商取引法に基づき、訪問販売業務の改善を指示した。○都が悪質な害虫駆除業者に業務改善指示同社は消費者宅を訪問する際、「害虫お助け本舗の●●です」などと告げるのみで、勧誘に先立って自社の登記簿上の名称を明らかにしていなかったという。また、契約締結時に作業員が消費者に交付する書面について、使