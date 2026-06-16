害虫駆除「黒いものが見えますか、あれゴキブリの卵です」「ふ化すると30匹前後に」「ここの家がゴキブリのすみかになっている」「泣きながら頭の上にゴキブリが降ってきたと言われた」 ……東京都が悪質な業者の手口を公開

害虫駆除「黒いものが見えますか、あれゴキブリの卵です」「ふ化すると30匹前後に」「ここの家がゴキブリのすみかになっている」「泣きながら頭の上にゴキブリが降ってきたと言われた」 ……東京都が悪質な業者の手口を公開