俳優の今田美桜さん（29）が2026年6月4日、自身のインスタグラムを約2か月ぶりに更新。さまざまなオフショットを披露した。「いろいろです」今田さんは、薔薇のつぼみの絵文字を添えて、黒のベアトップ姿のショットを含む10枚の写真を投稿した。「いろいろです」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、黒のベアトップに黒のパンツを着用。軽く巻いた髪を自然におろして、笑顔を披露していた。4枚目ではジャケットを着た