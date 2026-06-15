伊豆シャボテン動物公園で5月29日、ヴァレーブラックノーズシープ(クロハナヒツジ)の赤ちゃん2頭(オス・メス各1頭)が誕生した。また、ワオキツネザルにも5月2日に1頭、同月17日には双子の赤ちゃんが誕生している。ヴァレーブラックノーズシープとワオキツネザルの赤ちゃんが誕生○「世界一可愛いヒツジ」の赤ちゃんが誕生ヴァレーブラックノーズシープ(クロハナヒツジ)は、スイスの山岳地帯でのみ飼育されていた数少ないヒツジで、