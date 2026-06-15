[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]日本代表の森保一監督が2-2で引き分けたオランダ戦後、公式会見に出席し、後半30分に途中交代したMF久保建英について言及した。久保は後半26分に相手選手と激しく衝突。左膝を痛めたと見られ、そのままタッチラインの外に出ると、一度はプレーに戻ろうとするような素振りも見せたが、そのまま交代。歩いてベンチに戻る際は足を引きずっている様子も見せた。会見で久保の状態につ