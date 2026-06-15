負傷交代の久保について森保監督「軽傷であることを願っている」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
日本代表の森保一監督が2-2で引き分けたオランダ戦後、公式会見に出席し、後半30分に途中交代したMF久保建英について言及した。
久保は後半26分に相手選手と激しく衝突。左膝を痛めたと見られ、そのままタッチラインの外に出ると、一度はプレーに戻ろうとするような素振りも見せたが、そのまま交代。歩いてベンチに戻る際は足を引きずっている様子も見せた。
会見で久保の状態について聞かれた森保監督は「まだ詳細はメディカルから報告を受けてないが、先ほど本人も歩行の部分では自分で歩いていたので、できれば軽傷であることを願っている。現時点では分からない」と説明。詳細は明らかにならず、その状態が心配される。
(取材・文 西山紘平)
日本代表の森保一監督が2-2で引き分けたオランダ戦後、公式会見に出席し、後半30分に途中交代したMF久保建英について言及した。
久保は後半26分に相手選手と激しく衝突。左膝を痛めたと見られ、そのままタッチラインの外に出ると、一度はプレーに戻ろうとするような素振りも見せたが、そのまま交代。歩いてベンチに戻る際は足を引きずっている様子も見せた。
会見で久保の状態について聞かれた森保監督は「まだ詳細はメディカルから報告を受けてないが、先ほど本人も歩行の部分では自分で歩いていたので、できれば軽傷であることを願っている。現時点では分からない」と説明。詳細は明らかにならず、その状態が心配される。
(取材・文 西山紘平)