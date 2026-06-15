台湾有事は本当に起こるのか。日本大学国際関係学部の千々和泰明准教授は「中国はさまざまなロジックを用いて自国を正当化し、現状変更を企図している。彼らが日本の世論を利用することは多いに考えられる」という。ライターの梶原麻衣子さんが聞いた――。（第2回／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部千々和泰明准教授 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■トランプの根底にある日米同盟への不満――米中首脳会談後に