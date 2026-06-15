業績を上げられないチームの特徴は何か。「人としての器」研究の第一人者・羽生琢哉さんは「チームの器はリーダーの器以上にはならない。能力はあるが器が小さいリーダーの弊害はとくに大きい」という――。※本稿は、羽生琢哉『組織の器』（日本能率協会マネジメントセンター）の一部を再編集したものです。■リーダーにとって「器」が大切な理由「あの上司は優秀なのに、なぜか部下が次々に辞めていく」「特別な実績はないのに、