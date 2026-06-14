浴室にカビが生えたり、水あかやせっけんかすなどが付着したりすることがあります。その際、上手な汚れの落とし方について、住宅設備メーカー「TOTO」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】意外と知らない…これが「浴室」の汚れを上手に落とす方法です！公式アカウントは「その汚れ、落とし方間違ってるかも？」「お風呂の汚れは、種類によって原因も落とし方もバラバラ」と投稿。カビや水あか、せっけ