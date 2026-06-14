浴室にカビが生えたり、水あかやせっけんかすなどが付着したりすることがあります。その際、上手な汚れの落とし方について、住宅設備メーカー「TOTO」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】意外と知らない…これが「浴室」の汚れを上手に落とす方法です！

公式アカウントは「その汚れ、落とし方間違ってるかも？」「お風呂の汚れは、種類によって原因も落とし方もバラバラ」と投稿。カビや水あか、せっけんかす、もらいさびの落とし方について、それぞれ次のように紹介しています。

■カビの落とし方

（1）キッチンペーパーで覆う

（2）カビ取り剤をスプレーし5分ほど放置

（3）こすって流す

■水あか・湯あか

・軽い汚れは水洗いする

・頑固な汚れは浴室用中性洗剤を使ってこする

■せっけんかす汚れ

・軽い汚れは浴室用中性洗剤で落とす

・頑固な汚れはスポンジに浴室用クリームクレンザーをつけてこする

■もらいさび

・軽い汚れはクリームクレンザーを樹脂製ブラシにつけてこする。それでも残る場合は、さび落とし専用の洗剤を使う

こうした情報について、SNS上では「やってみます」「すごくスッキリしました」などの声が上がっています。