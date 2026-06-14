【浴室】カビ、水あか…“汚れ”によって対処法がまったく違う！ メーカーが紹介する上手な落とし方に「すごくスッキリした」
浴室にカビが生えたり、水あかやせっけんかすなどが付着したりすることがあります。その際、上手な汚れの落とし方について、住宅設備メーカー「TOTO」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。
【豆知識】意外と知らない…これが「浴室」の汚れを上手に落とす方法です！
公式アカウントは「その汚れ、落とし方間違ってるかも？」「お風呂の汚れは、種類によって原因も落とし方もバラバラ」と投稿。カビや水あか、せっけんかす、もらいさびの落とし方について、それぞれ次のように紹介しています。
■カビの落とし方
（1）キッチンペーパーで覆う
（2）カビ取り剤をスプレーし5分ほど放置
（3）こすって流す
■水あか・湯あか
・軽い汚れは水洗いする
・頑固な汚れは浴室用中性洗剤を使ってこする
■せっけんかす汚れ
・軽い汚れは浴室用中性洗剤で落とす
・頑固な汚れはスポンジに浴室用クリームクレンザーをつけてこする
■もらいさび
・軽い汚れはクリームクレンザーを樹脂製ブラシにつけてこする。それでも残る場合は、さび落とし専用の洗剤を使う
こうした情報について、SNS上では「やってみます」「すごくスッキリしました」などの声が上がっています。