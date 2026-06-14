夏が近づくにつれて、職場に弁当を持っていくかが悩みの種。酷暑が続くと食中毒が怖いし、重くなると汗もかきがちで、少し億劫になります。弁当を持っていかないのなら、そんなに大きなバッグは要らないし、もっとスリムで、通勤電車でもかさばらないリュックで十分なのでは？そう考え、いろいろ探していたところ見つけたのが、ザ・ノース・フェイスの「ピレネーバックパック」です。実店舗にも足を運び、背負ってみましたが、1