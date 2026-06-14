【モデルプレス＝2026/06/14】女優でモデルの井桁弘恵のマネージャーのInstagramが6月12日に更新された。スポーツウェア姿を披露し、話題になっている。【写真】29歳「教場」出演女優「長すぎる」と話題の圧巻美脚◆井桁弘恵、スポーティーな姿披露投稿では「今夜19：56からは＃沸騰ワード10 井桁弘恵ピックルボール新企画始動」「とにかく見てください！！」とつづり、日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（毎週金曜19