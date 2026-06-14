井桁弘恵、ミニ丈スポーツウェア×タイツでスラリ美脚披露「圧巻のスタイル」「半分以上脚で長すぎ」
【モデルプレス＝2026/06/14】女優でモデルの井桁弘恵のマネージャーのInstagramが6月12日に更新された。スポーツウェア姿を披露し、話題になっている。
【写真】29歳「教場」出演女優「長すぎる」と話題の圧巻美脚
投稿では「今夜19：56からは＃沸騰ワード10 井桁弘恵ピックルボール新企画始動」「とにかく見てください！！」とつづり、日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（毎週金曜19：56〜）の12日放送回への出演を告知。ポロシャツにショートパンツ、タイツを合わせたスポーティーなコーディネートで、スラリとした脚が際立っている。
また、ラケットを構えたショットでピックルボールの企画に挑戦している姿も披露している。
この投稿には「さすがモデルさん」「圧巻のスタイル」「半分以上脚で長すぎる」「笑顔が可愛い」「素敵なコーデ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳「教場」出演女優「長すぎる」と話題の圧巻美脚
◆井桁弘恵、スポーティーな姿披露
投稿では「今夜19：56からは＃沸騰ワード10 井桁弘恵ピックルボール新企画始動」「とにかく見てください！！」とつづり、日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（毎週金曜19：56〜）の12日放送回への出演を告知。ポロシャツにショートパンツ、タイツを合わせたスポーティーなコーディネートで、スラリとした脚が際立っている。
また、ラケットを構えたショットでピックルボールの企画に挑戦している姿も披露している。
◆井桁弘恵の投稿が話題
この投稿には「さすがモデルさん」「圧巻のスタイル」「半分以上脚で長すぎる」「笑顔が可愛い」「素敵なコーデ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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