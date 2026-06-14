回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、初の公式ブランドムック「くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK」（宝島社）を7月16日に発売開始します。くら寿司が公式ブランドムックを発売するのは、初めてです。【写真】えー！本物そっくり！皿＆湯呑みをもっと見る！想定外の遊び方も！公式ブランドムックでは、店舗で使われているものとそっくりな「寿司皿」、少し深さのある「えくぼ皿」、