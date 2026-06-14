JAL（日本航空）とNTTドコモは、月額2,970円（税込）で30GB利用できる新たな通信サービス「JALモバイル powered by ahamo」を2026年6月25日（木）から開始します。大容量かつ「海外データローミング無料」というahamo（アハモ）最大の強みに加え、JALの国内線特典航空券「どこかにマイル」が78％オフになる破格のオプションが融合。ドコモ以外からの乗り換え（MNP）なら最大5,000マイルがもらえるキャンペーンも実施されます。「海