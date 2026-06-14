JAL（日本航空）とNTTドコモは、月額2,970円（税込）で30GB利用できる新たな通信サービス「JALモバイル powered by ahamo」を2026年6月25日（木）から開始します。大容量かつ「海外データローミング無料」というahamo（アハモ）最大の強みに加え、JALの国内線特典航空券「どこかにマイル」が78％オフになる破格のオプションが融合。ドコモ以外からの乗り換え（MNP）なら最大5,000マイルがもらえるキャンペーンも実施されます。「海外旅行先でそのままスマホを使いたい」「効率よくJALマイルを貯めたい」というマイラーや旅行好きにとって、日々の通信契約がそのまま“旅のアップグレード”に直結する、業界大注目のスマホプランです。

ahamoの基本スペックにJALの豪華特典が融合

JALモバイル powered by ahamo

今回発表された「JALモバイル powered by ahamo」は、NTTドコモが展開する格安大容量プラン「ahamo」の通信品質と料金体系をベースに、JAL独自のマイレージ特典を組み合わせた画期的なサービスです。

月額2,970円で海外通信もそのまま利用可能

「JALモバイル powered by ahamo」の概要

基本となる通信スペックはahamoと同一です。

・月額料金：2,970円（税込）

・データ容量：30GB（超過後は最大1Mbpsに制限）

・音声通話：5分以内の国内通話が無料

・海外データ通信：91の国・地域で追加料金不要（国内利用分と合算で30GBまで）

海外で15日を超えて使用する場合は通信速度が制限されますが、事前の申し込み手続きやWi-Fiルーターのレンタル手配が不要となり、そのまま海外でスマートフォンが使える点は大きなメリット。短期の旅行や出張時の手間を減らせそうです。

最大の目玉は「どこかにマイル」の78％オフレート

本プラン最大の魅力は、JALが提供する豊富なマイル特典です。「JALモバイルオプション」に申し込むことで、以下の特典を享受できます。

・「どこかにマイル」クーポン（年1回）：通常往復7,000マイル必要な国内線特典航空券が、なんと78%オフの1,500マイルで交換可能。

・新規契約・乗り換えマイル：新規契約で1,000マイル、MNPで5,000マイルを付与。

・継続利用ボーナス：毎月の利用で一律125マイル、さらにLife Status ポイントも毎月1LSP貯まります。

・フライトボーナス：JALグループ運航便の搭乗で、1区間につき国内線50マイル、国際線100マイルを追加付与。

通信キャリア選びが「旅の質」を左右する時代へ

2025年4月にスタートした従来の「JALモバイル」は、主に「日々の通信でマイルが貯まる」というコンセプトで人気を集めていましたが、ユーザーからは「大手キャリア（MNO）の高品質な通信環境を使いたい」「海外でもシームレスに通信したい」といった要望が多く寄せられていました。今回のドコモとの提携は、まさにそのユーザーの声を実現したと言えます。新たな選択肢としてMNO（ahamoベース）のプランが誕生するとともに、旅行好きに深く刺さる「海外ローミング無料」の強みを獲得しました。

さらに注目すべきは、年間1回利用できる「どこかにマイル」の1,500マイル交換クーポンです。通常7,000マイルが必要なところ、大幅な割引レートが適用されるため、毎月の継続利用マイル（125マイル×12ヶ月＝1,500マイル）を貯めるだけで、実質的に「年に1回、国内旅行の往復航空券が手に入る」計算になります。

なお、8月31日(月)まで、JAL便に2回以上搭乗して「JALモバイル」を新規契約した人を対象として、国内線往復航空券相当のマイルをプレゼントする企画も実施中です。

【参考】【JALモバイル】2回搭乗＆新規契約で「どこかにマイル」1回分の1,500マイル付与！ 遠征費が劇的に下がる神キャンペーンでおトクに国内旅行へ https://tetsudo-ch.com/13030468.html

日々の通信インフラを「JALモバイル powered by ahamo」に切り替えるだけで、週末のおでかけや長期休暇の旅行スタイルが劇的に変わるはずです。現在他社からの乗り換えを検討している方は、6月25日のサービス開始に向けてぜひ詳細をチェックしてみてはいかがでしょうか。

（TOP画像：Pixta、その他画像：日本航空・NTTドコモ）

鉄道チャンネル編集部

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