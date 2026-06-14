生命保険文化センターの「2025年度 生活保障に関する調査」によると、50代男性の38.2％が「親の介護が必要となること」に不安を感じており、同時に43.6％が「老後の生活が経済的に苦しくなること」に不安を抱えています。自分たちの老後資金も心配ななか、親の介護費用まで背負う現役世代の負担は親世代の想像を超えるものでしょう。本記事では、事例をもとに同居介護のデリケートな家計問題の実態に迫ります。※人物名はすべて仮