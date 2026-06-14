大谷が14号先頭打者弾で援護…山本は8回2死まで完全試合の快投【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に7-1で快勝した。先発した山本由伸投手が8回途中まで完全試合の快投を見せ、9回先頭に被弾するまでノーヒットノーランを継続した。試合後、大谷翔平投手の山本に対しての“さり気ない気遣い”が見られた。いきなり大谷が魅せた。11