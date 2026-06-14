●ブルージェイズ1−3ヤンキース○＜現地時間6月13日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが同地区カード2戦目に敗れ、1勝1敗のタイに。岡本和真内野手（29）は「3番・三塁」でフル出場し、2試合連発の15号本塁打を放った。岡本は3回表の第2打席、先発右腕シュリットラーに2球で追い込まれながらも、内角高めボールゾーンへの98.4マイル（約158.4キロ）のシンカーを振り抜き、左翼ポール際に運んで15号先