森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月13日、試合会場のアメリカ・ダラスで前日練習を行った。練習後にMF遠藤航からキャプテンを引き継いだDF板倉滉が選手だけで行ったミーティングについて話した。前日に話していた通り、FW町野修斗を加えチーム全員で選手ミーティングを行った。板倉からDF吉田麻也に声をかけ、DF長友佑都ら経験のある選手から想いが伝えられた。「自分から麻也さんにまずお願いしますっていうお話