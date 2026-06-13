TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が13日、同局「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・00）に出演。肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さん（享年86）を追悼した。安住アナは玉緒さんと「さんまのSUPERからくりTV」「ぴったんこカン・カン」などで共演。一緒にロケする映像が紹介された。「私もずいぶんロケ一緒にさせてもらいましたけど、若手スタッフをつれて焼肉を年に1回、玉緒会とか言って若い人に